На Камчатке за сутки зафиксированы более 25 афтершоков

Сейсмическая активность на Камчатке сохраняется в виде афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 8.8 в июле. За последние 24 часа специалисты зарегистрировали 29 подземных толчков. Информация была предоставлена ТАСС пресс-службой ГУ МЧС по региону.
«За сутки произошло 29 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что вулканическая система полуострова демонстрирует реакцию на сейсмический удар: пять вулканов повысили активность, вероятно, под воздействием толчков. При этом сила «отголосков» землетрясения идет на спад: за семь дней число афтершоков сократилось на половину.
Ранее доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков в беседе с KP.RU рассказал, что землетрясения на Камчатке будут происходить еще несколько лет, а сам полуостров сдвинется в океан.