Во Львове завершили эксгумацию останков польских военных, погибших в 1939 году

В двух захоронениях могут находиться останки 40−50 человек. В ведомстве подчеркнули, что найденные останки будут перезахоронены с соблюдением ритуальных и христианских традиций на одном из кладбищ Львовской области в первую неделю октября. Также в конце сентября планируется начать раскопки на территории села Юречкова близ Перемышля, где, согласно архивным данным, могут быть захоронены бойцы Украинской повстанческой армии*.