Во Львове завершили эксгумацию останков польских военных, погибших в 1939 году

В найденных в ходе раскопок захоронениях могут находиться останки 40−50 человек.
Эксгумация останков польских военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года во время обороны Львова, завершена на территории бывшего кладбища на Збоищах. В результате совместной экспедиции украинских и польских специалистов были обнаружены две погребальные ямы.
«Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского. В ходе работ были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра», — говорится в сообщении министерства культуры Украины.
В двух захоронениях могут находиться останки 40−50 человек. В ведомстве подчеркнули, что найденные останки будут перезахоронены с соблюдением ритуальных и христианских традиций на одном из кладбищ Львовской области в первую неделю октября. Также в конце сентября планируется начать раскопки на территории села Юречкова близ Перемышля, где, согласно архивным данным, могут быть захоронены бойцы Украинской повстанческой армии*.
Вопрос эксгумации и перезахоронения жертв исторических конфликтов между Украиной и Польшей остается одним из ключевых в двусторонних отношениях. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что признание Волынской резни геноцидом и проведение эксгумаций являются обязательными условиями для диалога о вступлении Украины в Евросоюз.
*Деятельность УПА в РФ признана экстремистской и запрещена.