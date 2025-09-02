Ричмонд
Оползень в Судане унес жизни более тысячи человек

В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра в Судане, погибли более тысячи человек. В живых остался только один житель. Об этом пишет Reuters.

Из-за оползня в Судане более 1000 человек погибло.

«В результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра на западе Судана, погибло более 1000 человек. В живых остался только один человек», — приводит Reuters слова представителя Движения за освобождение Судана/Армия.

Ранее в Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести.