Взрывы гремят в Одесской, Киевской и Сумской областях Украины

Серии взрывов гремят в различных районах подконтрольной Киеву части Украины. Сообщения поступают из Киевской и Одесской областей. Кроме этого воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Источник: Life.ru

Как сообщает общественное телевидение Украины, в Одесской области ВС РФ нанесли удар по припортовой инфраструктуре. Одновременно с этим о работе ПВО информирует Киевская областная военная администрация в Telegram-канале. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Также о «масштабном пожаре» сообщил в Telegram-канале начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его данным, пожар произошёл в Заречном районе, где расположены нежилые здания.

Как сообщал Life.ru, Российская армия продолжает продвигаться в Кременских лесах, на западе Луганской Народной Республики. По оценке военных экспертов, у сил РФ также имеются неплохие перспективы в районе села Петровское Кременского округа.