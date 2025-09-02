Взрывы гремят в Одесской, Киевской и Сумской областях Украины

Как сообщает общественное телевидение Украины, в Одесской области ВС РФ нанесли удар по припортовой инфраструктуре. Одновременно с этим о работе ПВО информирует Киевская областная военная администрация в Telegram-канале. Жителей просят оставаться в укрытиях.