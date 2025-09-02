Оползень похоронил под собой целую деревню

В результате оползня, который уничтожил деревню в районе гор Марра на западе Судана, погибли свыше тысячи человек. Выжил лишь один местный житель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Движения за освобождение Судана.
Оползень сошел 31 августа после нескольких дней проливных дождей, говорится в заявлении группы во главе с Абдельвахидом Мохамедом Нуром.
Движение, контролирующее территорию в регионе Дарфур, обратилось к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям с просьбой оказать помощь в извлечении тел жертв, включая мужчин, женщин и детей.
Сообщается, что деревня «теперь полностью стерта с лица земли».
Спасаясь от ожесточенной войны между суданской армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) в штате Северный Дарфур, жители нашли убежище в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов.
Двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения столкнулось с кризисом голода и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а столица штата Северный Дарфур, Эль-Фашир, оказалась под обстрелом.
Ранее сообщалось, как оползень на Аляске спровоцировал гигантское цунами.