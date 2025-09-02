Жителя Камчатки осудили за одобрение Холокоста

Житель Камчатки опубликовал в одном из мессенджеров ряд сообщений, в которых, по заключению лингвистической экспертизы, присутствует положительная оценка Холокоста, а также одобрение деяний, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю, а расследование проводилось следственным управлением Следственного комитета России по региону.