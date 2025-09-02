Ричмонд
Тысячи северных оленей из-за вертолета в панике прорвали ограждение и затоптали детенышей

Около 1500 оленей на Камчатке в панике прорвали ограждение и затоптали своих детёнышей после того, как их напугал вертолёт.

Об этом пишет Amur Mash.

Инцидент произошёл в селе Апука, куда прилетел вертолёт с избирательной комиссией для проведения досрочного голосования. Машина приземлилась рядом с оленями, и из-за шума животные резко побежали, сломав забор.

Позже стало известно, что у многих оленят были серьёзные травмы — сломаны копыта и рога, при этом некоторые рога отрывались вместе с частями черепа.

Ранее на Байкале обнаружены новые места обитания лесного северного оленя.