Тысячи северных оленей из-за вертолета в панике прорвали ограждение и затоптали детенышей

Около 1500 оленей на Камчатке в панике прорвали ограждение и затоптали своих детёнышей после того, как их напугал вертолёт. Об этом пишет Amur Mash.
Инцидент произошёл в селе Апука, куда прилетел вертолёт с избирательной комиссией для проведения досрочного голосования. Машина приземлилась рядом с оленями, и из-за шума животные резко побежали, сломав забор.
Позже стало известно, что у многих оленят были серьёзные травмы — сломаны копыта и рога, при этом некоторые рога отрывались вместе с частями черепа.
Ранее на Байкале обнаружены новые места обитания лесного северного оленя.