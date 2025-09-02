Ричмонд
Жителя Камчатки признали виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста

Житель Камчатского края признан виновным в реабилитации нацизма за размещение в мессенджере публикаций с положительной оценкой холокоста. Как сообщили РИА «Новости» в УФСБ по региону, материалы дела содержали лингвистическую экспертизу, подтвердившую одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом.

Источник: Life.ru

Камчатский краевой суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее на Камчатке состоялся суд над женщиной, чья дочь в сентябре 2023 года решилась на отчаянный шаг и сбежала из дома, выбравшись через окно. Мать из Елизова, которой 44 года, была признана виновной в жестоком обращении с семилетней девочкой и приговорена к четырём годам колонии. На протяжении полугода девочка терпела постоянные унижения и издевательства со стороны родительницы.

