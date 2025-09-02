Жителя Камчатки признали виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста

Ранее на Камчатке состоялся суд над женщиной, чья дочь в сентябре 2023 года решилась на отчаянный шаг и сбежала из дома, выбравшись через окно. Мать из Елизова, которой 44 года, была признана виновной в жестоком обращении с семилетней девочкой и приговорена к четырём годам колонии. На протяжении полугода девочка терпела постоянные унижения и издевательства со стороны родительницы.