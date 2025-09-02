Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: в Белой Церкви и Измаиле прогремели взрывы

Удары нанесены по объектам ВСУ в Киевской и Одесской областях.

Источник: Аргументы и факты

Атакованы объекты Вооружённых сил Украины под Киевом и Одессой, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, удары нанесены по объектам противника в Белой Церкви и Измаиле. В результате начались пожары.

«Атакованы объекты врага под Киевом и Одессой. Взрывы и пожары в Белой Церкви и Измаиле», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на вторник взрывы прогремели в Сумах, Черниговской и Черкасской областях. В Сумах также началось возгорание.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.