«РВ»: в Белой Церкви и Измаиле прогремели взрывы

Атакованы объекты Вооружённых сил Украины под Киевом и Одессой, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, удары нанесены по объектам противника в Белой Церкви и Измаиле. В результате начались пожары.
«Атакованы объекты врага под Киевом и Одессой. Взрывы и пожары в Белой Церкви и Измаиле», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на вторник взрывы прогремели в Сумах, Черниговской и Черкасской областях. В Сумах также началось возгорание.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.