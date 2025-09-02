Родственники отреклись от обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. По данным Следкома, погибло 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. В рамках дела к 19 обвиняемым предъявлены не только уголовные, но и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 млн рублей.