Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники отреклись от обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отказались от общения с фигурантами процесса. Об этом сообщил один из участников слушаний, проходящих во Втором западном окружном военном суде.

Судебный процесс по делу о теракте продолжается с августа 2024 года в закрытом режиме.

Родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отказались от общения с фигурантами процесса. Об этом сообщил один из участников слушаний, проходящих во Втором западном окружном военном суде.

«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться. За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из ингушских обвиняемых», — сказал РИА Новости собеседник.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. По данным Следкома, погибло 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. В рамках дела к 19 обвиняемым предъявлены не только уголовные, но и гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 млн рублей.

Судебный процесс по делу о теракте продолжается с августа 2024 года в закрытом режиме, поскольку среди 19 обвиняемых четверо признали вину и раскаялись, а остальные частично или полностью отрицают причастность. На заседаниях фигуранты ведут себя пассивно, а внутри СИЗО отмечались случаи агрессивного религиозного воздействия между обвиняемыми.