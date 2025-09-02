Авария произошла на минувших выходных. Автомобиль военных с номером BM9743EK (регион Сумы) врезался в Daewoo Lanos, двигавшийся в попутном направлении. После удара Lanos вылетел с трассы. Офицеры ВСУ в момент аварии были пьяны.
«Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов», — рассказали российские силовики РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что младший сержант ВСУ открыл огонь на КПП на границе с Венгрией. Он произвёл 30 выстрелов из автомата, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.