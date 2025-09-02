В Ростове-на-Дону для жителей поврежденных от дронов домов разворачивают ПВР

Жителей двух многоквартирных домов в Ростове-на-Доне, поврежденных при атаке ВСУ, разместят в пункте временного размещения. Об этом в во вторник, 2 сентября, сообщил глава города Александр Скрябин.
— Я нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. Жителям пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы № 115, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте ЧП работают службы экстренного реагирования.
Позднее мэр сообщил, что для жителей поврежденных домов организована горячая линия по телефону +7−988−584−37−96.
В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов. Об этом ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.
Взрывы в Ростове-на-Дону продолжаются около часа: всего местные жители слышали около 13−15 громких звуков в западной части города. Слышны звуки сирен пожарных и скорых, передал Telegram-канал Shot. В одном из районов города видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что наблюдаются перебои с электричеством.