Для жителей пострадавших от БПЛА домов в Ростове-на-Дону открыли ПВР

В Ростове-на-Дону организовали пункт временного размещения (ПВР) для людей, чьи дома пострадали от атак беспилотников. Его разместят на базе нового корпуса школы. Об этом заявил глава города Александр Скрябин.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадали два многоквартирных дома. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — отметил он в Telegram-канале.

На месте продолжают работать службы экстренного реагирования. Работники помогают жителям пострадавших домов. Местные власти также будут принимать заявления на выплаты и компенсации, добавили в мэрии.

Как сообщал Life.ru, в результате атак беспилотников в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных жилых домов. К счастью, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше