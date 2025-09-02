Для жителей пострадавших от БПЛА домов в Ростове-на-Дону открыли ПВР

«По предварительной информации, пострадали два многоквартирных дома. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — отметил он в Telegram-канале.
На месте продолжают работать службы экстренного реагирования. Работники помогают жителям пострадавших домов. Местные власти также будут принимать заявления на выплаты и компенсации, добавили в мэрии.
Как сообщал Life.ru, в результате атак беспилотников в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных жилых домов. К счастью, никто не пострадал.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше