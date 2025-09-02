Жители в ПВР, дом в огне: как Ростов-на-Дону пережил атаку БПЛА

Беспилотник ВСУ попал в дом в Ростове.
В результате ночной атаки БПЛА в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону возник пожар на верхних этажах двух жилых многоэтажек. Жители пострадавших домов были эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания. Как город пережил ночную атаку — в материале URA.RU.
Местные услышали громкие хлопки на западе Ростова.
В ночь на 2 августа в западных районах Ростова-на-Дону прозвучали несколько громких хлопков, о которых сообщили горожане. Пользователи социальных сетей также отмечали появление на улицах города автомобилей экстренных служб с включенными спецсигналами.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ростове-на-Дону слышны хлопки.
Позднее глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что один из жилых домов Ростова-на-Дону пострадал из-за беспилотного летательного аппарата, запущенного с украинской стороны. Для ликвидации последствий происшествия на место были направлены оперативные службы.
В Ростове загорелись этажи двух многоэтажек.
В результате атаки были повреждены и охвачены огнем верхние этажи двух жилых многоэтажек, расположенных на улицах Ткачева и Еременко. По информации официальных источников, жертв и пострадавших среди населения нет.
Жителей пострадавшего дома в Ростове разместили в местной школе.
Жители дома, пострадавшего в результате атаки, были размещены в пункте временного пребывания, организованном на базе нового корпуса школы № 115. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин в своем telegram-канале.
Для оказания поддержки гражданам, чье жилье пострадало в ходе происшествия, была открыта горячая линия. Прием заявлений на получение предусмотренных выплат будет осуществляться в администрации Советского района. Горячая линия работает по телефону +7−988−584−37−96.