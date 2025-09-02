Ричмонд
В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек

Оползень на западе Судана унёс жизни более тысячи человек, передаёт агентство Reuters со ссылкой на повстанцев из «Освободительного движения (армии) Судана».

Источник: Life.ru

Трагедия произошла в районе гор Марра после сильнейших проливных дождей 31 августа. По словам представителей движения, вся деревня оказалась полностью разрушена, и только одному жителю удалось выжить.

Оползень уничтожил деревню в Судане. Видео © Х / Sudan_tweet.

«Более тысячи человек погибли из-за оползня, разрушившего деревню в горах Марра. Остался лишь один выживший», — сообщили в организации.

По данным агентства, масштабы разрушений настолько велики, что восстановить поселение будет невозможно.

Ранее Life.ru писал, что собака спасла почти 70 человек от оползня в Индии. Лай пса позволил жителям деревни вовремя спрятаться в укрытии.