В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек

Трагедия произошла в районе гор Марра после сильнейших проливных дождей 31 августа. По словам представителей движения, вся деревня оказалась полностью разрушена, и только одному жителю удалось выжить.
Оползень уничтожил деревню в Судане. Видео © Х / Sudan_tweet.
«Более тысячи человек погибли из-за оползня, разрушившего деревню в горах Марра. Остался лишь один выживший», — сообщили в организации.
По данным агентства, масштабы разрушений настолько велики, что восстановить поселение будет невозможно.
