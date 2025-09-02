Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы Ростова-на-Дону: глава региона Слюсарь рассказал о последствиях

Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью в ночь на 2 сентября для отражения атаки беспилотников работали системы противовоздушной обороны. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов.

По словам главы региона, происшествие случилось в микрорайоне Левенцовский. Возгорания произошли в жилых зданиях на улице Ткачёва и Ерёменко. На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные и спасательные службы.

Слюсарь уточнил, что по предварительным данным, в результате ночной атаки люди не пострадали. Информация о деталях происшествия и нанесенном ущербе уточняется.

«По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», — написал глава региона.

Позднее он добавил, что для координации работы на месте создан оперативный штаб. В работе дежурных сил и средств задействованы глава города Александр Скрябин, а также заместители врио губернатора Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.

Как писал сайт KP.RU, 11 августа администрация Ростовской области ввела запрет на фото- и видеосъемку украинских беспилотных атак в регионе. Целью данного ограничения было обеспечение безопасности и защиты государственных интересов в области. За незаконную съемку и распространение таких материалов нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей. Первые штрафы уже назначены.

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием. Как сообщается, удары наносятся с воздушных, морских и наземных носителей, а также с применением беспилотников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины.

Помимо прочего ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению четырех украинских объектов, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». По данным российских спецслужб, украинская сторона планировала использовать ракетные комплексы «Сапсан» для ударов по глубоким тылам России, получив на это санкцию стран НАТО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше