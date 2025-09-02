Беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы Ростова-на-Дону: глава региона Слюсарь рассказал о последствиях

Над Ростовской областью в ночь на 2 сентября для отражения атаки беспилотников работали системы противовоздушной обороны. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов.
По словам главы региона, происшествие случилось в микрорайоне Левенцовский. Возгорания произошли в жилых зданиях на улице Ткачёва и Ерёменко. На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные и спасательные службы.
Слюсарь уточнил, что по предварительным данным, в результате ночной атаки люди не пострадали. Информация о деталях происшествия и нанесенном ущербе уточняется.
«По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», — написал глава региона.
Позднее он добавил, что для координации работы на месте создан оперативный штаб. В работе дежурных сил и средств задействованы глава города Александр Скрябин, а также заместители врио губернатора Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.
Как писал сайт KP.RU, 11 августа администрация Ростовской области ввела запрет на фото- и видеосъемку украинских беспилотных атак в регионе. Целью данного ограничения было обеспечение безопасности и защиты государственных интересов в области. За незаконную съемку и распространение таких материалов нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей. Первые штрафы уже назначены.
В ответ на атаки Вооруженных сил Украины российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием. Как сообщается, удары наносятся с воздушных, морских и наземных носителей, а также с применением беспилотников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины.
Помимо прочего ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению четырех украинских объектов, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». По данным российских спецслужб, украинская сторона планировала использовать ракетные комплексы «Сапсан» для ударов по глубоким тылам России, получив на это санкцию стран НАТО.