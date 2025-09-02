Беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы Ростова-на-Дону: глава региона Слюсарь рассказал о последствиях

Как писал сайт KP.RU, 11 августа администрация Ростовской области ввела запрет на фото- и видеосъемку украинских беспилотных атак в регионе. Целью данного ограничения было обеспечение безопасности и защиты государственных интересов в области. За незаконную съемку и распространение таких материалов нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей. Первые штрафы уже назначены.