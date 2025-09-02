В Судане свыше тысячи человек погибли из-за оползня

В Судане оползень разрушил населённый пункт, жертвами стали свыше тысячи человек, сообщает Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на информацию, полученную от повстанцев из «Освободительного движения Судана», выжил лишь один человек.
Разрушена деревня в районе гор Марра на западе страны. Причиной оползня стали проливные дожди.
«Свыше тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил», — говорится в сообщении.
