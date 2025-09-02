Ел мяско в тепле: В Москве вытащили кота, две недели жившего в подземном люке

Ранее Life.ru рассказывал о трудоёмкой операции по спасению кота, который забрался в щель между камнями набережной реки Мойки и не мог выбраться самостоятельно. Он забился в своё укрытие на четырёхметровую глубину, из-за чего вытащить хвостатого без его согласия было невозможно, но он отказывался идти на руки к спасателям. Ситуацию осложнял прогноз погоды — ожидалось повышение уровня воды в реке, а нору, где поселилось животное, могло затопить. Спустя неделю бесплодных попыток, кота удалось вытащить. Спасённого назвали Орфеем, сейчас ему ищут новый дом, хотя сперва животному предстоит пройти курс лечения.