В Приморье поток воды снёс в реку автомобиль с мужчиной внутри

Ранее в Приморском крае медведь напал на грибника. Происшествие развернулось в лесной местности, расположенной недалеко от жилища 39-летнего мужчины из села Шумное в Чугуевском районе. К счастью, состояние пострадавшего удалось привести в стабильное состояние, и он сейчас находится в сознании.