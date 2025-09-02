Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье поток воды снёс в реку автомобиль с мужчиной внутри

В посёлке городского типа Преображение (Приморский край) пожарные спасли мужчину, заблокированного в автомобиле, который был снесён потоком воды в реку. Об этом сообщило региональное министерство ГОЧС.

Источник: Life.ru

Инцидент произошел вечером 1 сентября в районе садовых обществ. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 15-го отряда противопожарной службы 25-й пожарной части. Прибывшие спасатели обнаружили автомобиль, стоящий в воде, с находящимся внутри водителем. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных мужчину удалось эвакуировать.

Ранее в Приморском крае медведь напал на грибника. Происшествие развернулось в лесной местности, расположенной недалеко от жилища 39-летнего мужчины из села Шумное в Чугуевском районе. К счастью, состояние пострадавшего удалось привести в стабильное состояние, и он сейчас находится в сознании.