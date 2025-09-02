Самолет влетел в стаю птиц во время посадки

В компании пояснили, что всех пассажиров отмененного рейса перебронировали на другие рейсы, запланированные на 1 и 2 сентября. Кроме того, на время ожидания людям предоставили необходимое обслуживание. Пассажиров разместили в гостинице, выдали напитки и питание. Для пассажиров, которые пожелали остаться в аэропорту до вылета, также обеспечили соответствующие условия.