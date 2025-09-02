Операция проведена в рамках расширения буферной зоны.
Оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» прорвался через защищенный средствами РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ в Сумской области. Офицер с позывным «Витязь» сравнил маневр с трюком Люка Скайуокера из «Звездных войн».
«Наш оператор нашел брешь в защите, залетел внутрь. Как Люк Скайуокер по тоннелю “Звезды Смерти” в четвертом эпизоде фильма “Звездные войны”, пролетел внутри логистической артерии противника, сводя на нет все усилия ВСУ», — сообщил «Витязь» для РИА Новости.
Операция была проведена в рамках расширения буферной зоны. Обнаруженный канал использовался ВСУ для безопасного перемещения личного состава и боеприпасов. Теперь он находится под огневым контролем российской группировки.
Группировка «Север» после разгрома противника в Курской области создает зону безопасности в области. Ранее в ходе весенне-летней кампании российские вооруженные силы установили контроль над территорией площадью 210 квадратных километров и заняли 13 населенных пунктов в области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерий Герасимов.