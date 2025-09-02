Группировка «Север» после разгрома противника в Курской области создает зону безопасности в области. Ранее в ходе весенне-летней кампании российские вооруженные силы установили контроль над территорией площадью 210 квадратных километров и заняли 13 населенных пунктов в области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерий Герасимов.