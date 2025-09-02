Ричмонд
Рейс Владивосток — Москва отменен из-за столкновения самолета с птицами

Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за повреждений самолёта, возникших после столкновения с птицами при посадке, сообщает https://www.

Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за повреждений самолёта, возникших после столкновения с птицами при посадке, сообщает www.interfax.ru/russia/1045234«Интерфакс».

У воздушного судна пострадал носовой обтекатель. Пассажиров отменённого рейса пересадят на другие самолёты для перелёта в столицу. В настоящее время пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.

По информации местного Telegram-канала Svodka25, задержка затронула 172 человека, включая восемь детей. Они ожидают вылета в Москву уже более 16 часов.

Ранее самолет Самара — Минеральные Воды при посадке столкнулся с птицей.