На Сахалине по пути к Поклонному кресту случайно погиб священник

На Сахалине в результате случайного выстрела погиб настоятель храма в Макарове иеромонах Димитрий. Об этом рассказали в региональной епархии.

«Тридцатого августа в результате несчастного случая на 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская города Макарова иеромонах Димитрий (Луговской)», — сообщили в епархии.

Свои соболезнование по факту трагедии выразил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Он глубоко скорбит о кончине иеромонаха.

Другой священник, протоиерей Виктор Горбач в беседе с РИА Новости раскрыл некоторые подробности о личности погибшего и обстоятельствах несчастного случая. По его словам, Димитрий родился в Воронежской области. В детстве переехал на Сахалин, где более 30 лет посвятил себя служению Богу.

Горбач также рассказал, что священника сопровождал неназванный им человек к Поклонному кресту. «Ружье случайно выстрелило в пути», добавил он. В региональном управлении СК РФ сообщили, что данное расследование ведет 318-й военный следственный отдел.

