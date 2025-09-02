На Сахалине по пути к Поклонному кресту случайно погиб священник

Другой священник, протоиерей Виктор Горбач в беседе с РИА Новости раскрыл некоторые подробности о личности погибшего и обстоятельствах несчастного случая. По его словам, Димитрий родился в Воронежской области. В детстве переехал на Сахалин, где более 30 лет посвятил себя служению Богу.