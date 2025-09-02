Пассажирский автобус влетел в легковушку в Амурской области. Фото, видео

В Амурской области на днях также произошло серьезное ДТП. 28 августа на железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погиб водитель. Тогда, по данным Забайкальской железной дороги, все сигналы работали исправно, однако водитель выехал на пути перед приближающимся поездом.