На изувеченную в Дубае порномодель Ковальчук подали в суд гости вечеринки

Бывшую OnlyFans-модель Марию Ковальчук, изувеченную на дубайской вечеринке, и ее мать Анну привлекли к суду по обвинению в распространении ложных сведений.

Бывшую OnlyFans-модель Марию Ковальчук, изувеченную на дубайской вечеринке, и ее мать Анну привлекли к суду по обвинению в распространении ложных сведений. Данной информацией со изданием StarHit поделилась Милена Долганова, одна из присутствовавших на том злополучном мероприятии.

Пятеро фигурантов (Милена Долганова, Александра Мерцалова, Артем Папазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников) категорически отрицают утверждения Ковальчук о своей причастности к причинению ей тяжких телесных повреждений.

Согласно словам Долгановой, изначально группа молодых людей намеревалась урегулировать конфликт без обращения в судебные инстанции. Они предложили Марии и Анне Ковальчук в семидневный срок обнародовать официальное опровержение своих обвинений. Однако, как заявляет Долганова, мать модели перешла к угрозам в ее адрес, что и вынудило сторону истцов подать иск.

Долгановой и другими участниками событий в Дубае было инициировано судебное разбирательство одновременно в трех государствах: ОАЭ (где произошедший инцидент имел место), Норвегии (где было дано интервью) и Украине (где мать с дочерью выступили в телеэфире).

Мария Ковальчук была обнаружена в Дубае девятнадцатого марта 2025 года с многочисленными переломами рук, ног и позвоночного столба. Девушка была полностью парализована и лишена возможности говорить. По сведениям дубайской полиции, тяжелые травмы были получены ею после того, как она в одиночку проникла на строительный объект и сорвалась с большой высоты.

В июле в беседе с журналисткой Ксенией Собчак Ковальчук сообщила, что находясь в ОАЭ и планируя вылететь в Таиланд, она опоздала на свой рейс и осталась в гостинице. Там ее знакомый по имени Артем, говорящий по-русски, предложил ей подождать в своем номере в кругу его друзей, чтобы впоследствии всей компанией отправиться в Таиланд на частном воздушном судне.

Со слов модели, во время вечеринки Артем и его товарищи отобрали ее личные вещи, а их поведение стало откровенно враждебным. Девушке удалось вырваться из номера, но преследовавшие ее мужчины настигли ее и избили.

