На изувеченную в Дубае порномодель Ковальчук подали в суд гости вечеринки

В июле в беседе с журналисткой Ксенией Собчак Ковальчук сообщила, что находясь в ОАЭ и планируя вылететь в Таиланд, она опоздала на свой рейс и осталась в гостинице. Там ее знакомый по имени Артем, говорящий по-русски, предложил ей подождать в своем номере в кругу его друзей, чтобы впоследствии всей компанией отправиться в Таиланд на частном воздушном судне.