В США выяснили, что всего пять видов самолетов защищают Украину

В конце августа сообщалось, что на Украине разбился истребитель МиГ-29 с пилотом на борту. Причем это не первый подобный случай. За месяц до этого также сообщалось о крушении военного самолета Mirage 2000. Как правило крушения происходят в ходе воздушных боев с ВС РФ.