Из-за ДТП с автобусом 19 человек доставлены в больницу Приамурья

В Амурской области маршрутный автобус попал в аварию. Согласно предварительным данным пресс-службы областной ГИБДД, в медицинские учреждения доставлены 19 пострадавших, четверо из них — несовершеннолетние.
«Около 09:00 в Благовещенском округе на 7-м км автодороги Благовещенск — Свободный произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», — передает пресс-служба.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее, 4 августа, на железнодорожном переезде в Ленинградской области, между станциями Лодейное Поле и Олонец, произошло столкновение грузового поезда с туристическим автобусом. Машинист локомотива предпринял попытку экстренной остановки, однако избежать катастрофы из-за слишком малого расстояния не представилось возможным. Согласно предварительным данным, инцидент унес жизнь одной 68-летней пассажирки и стал причиной травм у шестнадцати человек.