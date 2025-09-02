Из-за ДТП с автобусом 19 человек доставлены в больницу Приамурья

Ранее, 4 августа, на железнодорожном переезде в Ленинградской области, между станциями Лодейное Поле и Олонец, произошло столкновение грузового поезда с туристическим автобусом. Машинист локомотива предпринял попытку экстренной остановки, однако избежать катастрофы из-за слишком малого расстояния не представилось возможным. Согласно предварительным данным, инцидент унес жизнь одной 68-летней пассажирки и стал причиной травм у шестнадцати человек.