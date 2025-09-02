Ричмонд
В Приамурье в аварии с автобусом и легковым автомобилем пострадали 19 человек

На федеральной трассе в Приамурье произошло ДТП с легковой машиной и маршрутным автобусом. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.

Инцидент случился на 7-м километре автодороги Благовещенск-Свободный. Столкнулись автомобиль Toyota Crown и автобус Iveco.

По предварительной информации, пострадали 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Их доставили в больницу, говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, скорой медпомощи и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

