В Приамурье в аварии с автобусом и легковым автомобилем пострадали 19 человек

На федеральной трассе в Приамурье произошло ДТП с легковой машиной и маршрутным автобусом. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.
Инцидент случился на 7-м километре автодороги Благовещенск-Свободный. Столкнулись автомобиль Toyota Crown и автобус Iveco.
По предварительной информации, пострадали 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Их доставили в больницу, говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, скорой медпомощи и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
