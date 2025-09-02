Названо число пострадавших, после жесткого ДТП с автобусом в Амурской области

«Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в Госавтоинспекции Амурской области в telegram-канале. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают экстренные службы. Трасса временно перекрыта для движения транспорта.