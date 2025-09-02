В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали 19 человек, включая детей

Последствия ДТП с автобусом и легковушкой в Амурской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области.
«Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», — сообщают автоинспекторы.
Авария произошла около 9 утра по местному времени (03:00 мск). На месте продолжают работать оперативные службы, которые выясняют, кто стал виновником ДТП.
Ранее Life.ru рассказывал, как мотоциклист погиб, врезавшись в бордюр на Москворецкой набережной. По предварительным данным, водитель мотоцикла влетел в препятствие в районе дома 9.