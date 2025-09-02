С экстремистами, совершившими теракт в «Крокусе», разорвали контакты их семьи

Родные и близкие экстремистов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холе», не пытаются выйти с ними на связь. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.
«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться…», — отметил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, с момента начала судебного процесса юрист лишь одного обвиняемого попросил инстанцию разрешить позвонить его родителям.
Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холла» произошла 22 марта 2024 года, однако до сих пор устанавливаются детали того преступления. Ранее стало известно, что одна из сотрудниц центра сама проводила экстремиста к месту нападения.
Также правоохранители смогли узнать, что другой член банды преступников проходил обучение в ячейке известной террористической группировки.
