С экстремистами, совершившими теракт в «Крокусе», разорвали контакты их семьи

Родные и близкие экстремистов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холе», не пытаются выйти с ними на связь.

Родные и близкие экстремистов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холе», не пытаются выйти с ними на связь. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.

«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться…», — отметил собеседник информагентства.

Как указали на РИА Новости, с момента начала судебного процесса юрист лишь одного обвиняемого попросил инстанцию разрешить позвонить его родителям.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холла» произошла 22 марта 2024 года, однако до сих пор устанавливаются детали того преступления. Ранее стало известно, что одна из сотрудниц центра сама проводила экстремиста к месту нападения.

Также правоохранители смогли узнать, что другой член банды преступников проходил обучение в ячейке известной террористической группировки.

