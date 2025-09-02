Акула едва не растерзала восьмилетнего мальчика

Акула атаковала 8-летнего ребенка у берегов острова Ки-Ларго в американской Флориде, когда мальчик занимался подводным плаванием. Об этом сообщили местные чиновники.
«Восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана», — говорится в официальном сообщении.
Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение в Майами. Все компетентные структуры были уведомлены об инциденте.
Ранее «МК» писал, что в Южной Африке, на живописном и популярном среди туристов и местных жителей пляже Мфазазана, опытный рыбак исчез под водой во время ловли сардин. По предварительным данным, он стал жертвой нападения двух акул.
