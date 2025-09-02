Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заранее забили тревогу из-за военных учений РФ, КНДР и Китая

На Западе начали бить тревогу из-за укрепления отношений между Россией, Китаем и КНДР. Этому также поспособствовало участие представителей всех трех стран на саммите ШОС, который проходил в китайском городе Тяньцзинь. Об этом пишет Reuters.

Укрепление отношений между РФ, КНР и КНДР вызывает беспокойство у стран Запада.

На Западе начали бить тревогу из-за укрепления отношений между Россией, Китаем и КНДР. Этому также поспособствовало участие представителей всех трех стран на саммите ШОС, который проходил в китайском городе Тяньцзинь. Об этом пишет Reuters.

«Любая новая концентрация военной мощи на Востоке, включающая в себя военную агрессию, вызовет тревогу у Запада», — отмечают журналисты в своем материале. Они также вспомнили прогнозы аналитика американского Национального бюро азиатских исследований, который предполагал, что с каждым днем растет вероятность проведения трехсторонних военные учений с участием Пекина, Москвы и Пхеньяна.

Данные заявления прозвучали на фоне саммита ШОС, который прошел в Китае. В нем приняли участие свыше 20 мировых лидеров. В мероприятиях также участвовали свыше 300 журналистов, среди которых — корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Ранее саммит ШОС в Китае уже называли демонстрацией солидарности государств Глобального юга на фоне отсутствия западных лидеров и усиления сотрудничества между Россией и Китаем. Участие представителей КНДР, а также обсуждение экономических и политических вопросов без США и Европы, усилило обеспокоенность Запада возможным формированием нового центра силы и перспективой военных учений между Москвой, Пекином и Пхеньяном.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше