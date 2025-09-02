Роль Китая во Второй мировой войне: почему страна придает этому такое значение и проводит парады

Он полагает, что парад и инициатива Си Цзиньпина по пересмотру исторической трактовки конфликта адресованы, в первую очередь, внутренней аудитории и партнерам на глобальном юге, а не Штатам и их союзникам. Для Пекина ключевым шагом становится переосмысление общепринятого взгляда на вклад страны в победу во Второй мировой войне, а также стремление уменьшить значимость участия Вашингтона в этих событиях. В то же время, по словам директора по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group Аманды Сяо, возможности КНР для укрепления своего имиджа на мировой арене ограничены.