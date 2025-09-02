Ричмонд
В промзоне Ярославля горят аккумуляторы и автохимия на 600 квадратах

Крупный пожар произошёл в промышленной зоне Ярославля утром 2 сентября. Там горят аккумуляторные батареи, пластиковые ёмкости и автохимия, сообщает МЧС.

Источник: Life.ru

Пожар в промзоне Ярославля. Видео © Telegram / МЧС России.

Пожар начался по адресу Полушкина Роща, д. 11. По данным областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:30 утра. На данный момент огонь успел распространиться на площади 600 квадратных метров.

Сейчас с пожаром борются 68 сотрудников МЧС, которые используют 23 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складе в Балашихе, который тушили с помощью вертолётов Ка-32. Там огонь распространился на площади 4 тысячи квадратов.