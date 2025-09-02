В Приамурье произошло жуткое ДТП иномарки и пассажирского автобуса

В Амурской области произошло жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, 19 человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В Благовещенском округе на седьмом километре автодороги “Благовещенск-Свободный” произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, травмы получили 19 человек. Среди пострадавших оказалось четверо детей. Все были доставлены в медицинские учреждения.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, уточнили в ГАИ.
