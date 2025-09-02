Меркачева: Причиной «дерзкого» побега террористов могла стать коррупция в СИЗО

Член Совета при Президенте РФ по правам человека Ева Меркачева высказалась, что причиной побега осужденных террористов из СИЗО № 1 в Екатеринбурге могла стать коррупция среди сотрудников учреждения.
По ее мнению, столь «дерзкий» побег двух осужденных за терроризм из СИЗО вряд ли мог состояться без помощи изнутри. Она настаивает, что нужна тщательная проверка возможных коррупционных связей между персоналом тюрьмы и заключенными.
Беглецы, приговоренные к семи и девяти годам за попытку поджога военкоматов, предположительно, покинули здание через крышу. Данная версия косвенно подтверждает гипотезу о внутреннем сговоре, потому что доступ к таким путям отхода обычно сильно ограничен, передает Lenta.ru.
В регионе развернули масштабную спецоперацию по розыску преступников. Параллельно будет инициировано служебное расследование в отношении сотрудников СИЗО для выявления возможных нарушений и фактов коррупции.
В мае двое заключенных решили сбежать из автобуса в Химках во время того, как их перевозили. Осужденным разрешили выйти покурить, а они убежали.