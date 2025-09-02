В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе. На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На ул. Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На ул. Еляна повреждены фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок», — написал он в Telegram-канале.