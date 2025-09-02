В Ярославской области ликвидируют крупный пожар на промзоне. Видео

Сегодня пожар вспыхнул и в жилых домах в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону. Причина — атака украинских дронов. Жители пострадавших домов были эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что для ликвидации последствий возгорания на место были направлены оперативные службы.