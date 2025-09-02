В Ростове-на-Дону в квартире обнаружили неразорвавшийся снаряд

«В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — написал он.
Слюсарь уточнил, что после того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба.
