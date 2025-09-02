Три машины столкнулись на 46-м километре МКАД, одна из них перевернулась

На внутренней стороне 46-го километра МКАД, перед съездом № 46, произошла авария с участием трех машин с последующим опрокидыванием одной из них. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
1 сентября в результате аварии на Марксистской улице в центре Москвы погиб мотоциклист. Байкер на высокой скорости столкнулся с автомобилем такси Kia Rio. Таксиста госпитализировали, мотоциклиста спасти не удалось. Транспортные средства получили значительные повреждения.
В этот же день автомобиль такси врезался в сломавшийся автобус, который стоял на Калужском шоссе в районе метро «Коммунарка». В результате аварии пострадали три человека.