Три машины столкнулись на 46-м километре МКАД, одна из них перевернулась

На внутренней стороне 46-го километра МКАД, перед съездом № 46, произошла авария с участием трех машин с последующим опрокидыванием одной из них. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.