В Ростовской области в одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ

В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В связи с находкой было принято решение об эвакуации 320 жителей многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы, саперы и следственные органы.

В Ростове-на-Дону найден неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ (архивное фото).

«В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — передает глава региона в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖители в ПВР, дом в огне: как Ростов-на-Дону пережил атаку БПЛА.

По словам губернатора, обнаружение снаряда связано с ночной атакой беспилотников, которую отразили силы ПВО региона. В ночь на 2 сентября системы ПВО отразили атаку БПЛА сразу в нескольких районах: в Ростове, Мясниковском и Неклиновском. В результате падения обломков на западной окраине города и вблизи хутора Красный Крым загорелась трава, возгорание было ликвидировано в течение ночи.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоквартирных дома: на улице Ткачева пострадали фасад и кровля 19-этажного здания, однако эвакуация жильцов не потребовалась. Также на улице Еляна повреждены фасад и остекление квартир в 25-этажном доме. По данным оперативных служб, за медицинской помощью после происшествия обратились трое взрослых и один ребенок.

Это не первая атака беспилотников на жилые дома в Ростове-на-Дону: ранее, в ночь на 27 августа, обломки сбитого БПЛА попали в здание в центре города, вызвав пожар на кровле и эвакуацию 15 человек. Тогда пострадавших не было, а экстренные службы оперативно ликвидировали последствия происшествия.

