Посетители «Крокуса» рассказали, как пытались спастись от террористов

Некоторые посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказали в суде, как пытались спастись от террористов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
Как стало известно, посетители концертного зала пытались притвориться мертвыми, чтобы спастись от террористов. «Они не знали, куда им бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов», — сообщил собеседник агентства.
Ранее выяснились детали коммуникации между исполнителями теракта в «Крокусе». Оказалось, что фигуранты уголовного дела даже не знали имен друг друга. В итоге нападавшие применяли специальный сленг и псевдонимы для общения между собой.
Кроме того, суд опросил потерпевшего по делу, который во время атаки на «Крокус» обезвредил одного из исполнителей теракта. Одной рукой мужчина смог ухватить автомат террориста и направил его в пол, а другой начал бить нападавшего по голове.