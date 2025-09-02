В Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ обнаружен неразорвавшийся снаряд: сотни жильцов дома экстренно эвакуируют

Неразорвавшийся снаряд был обнаружен в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. О начале эвакуации жителей сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что опасный предмет был выявлен в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий. Для обеспечения безопасности людей проводится полная эвакуация всех жильцов дома. Пункт временного размещения был оперативно развернут на базе ближайшей школы № 115.
«В одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома», — написал он.
Слюсарь добавил, что после завершения работы саперов и следственных органов на месте происшествия к работе приступит муниципальная комиссия. Ее задачей будет фиксация нанесенного ущерба и оценка последствий инцидента.
Напомним, в результате инцидента в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб.