В Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ обнаружен неразорвавшийся снаряд: сотни жильцов дома экстренно эвакуируют

Неразорвавшийся снаряд был обнаружен в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. О начале эвакуации жителей сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.