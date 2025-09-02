Неразорвавшийся снаряд обнаружили в квартире под Ростовом после атаки БПЛА

Неразорвавшийся снаряд после атаки украинских беспилотников обнаружили в одной из квартир дома в Ростовской области во время оперативно-следственных действий. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
В настоящее время проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения был оперативно оборудован на базе ближайшей школы, отметил он.
— После того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба, — написал глава региона в Telegram-канале.
В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов, ранее сообщил Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.
Взрывы в Ростове-на-Дону продолжаются около часа: всего местные жители слышали около 13−15 громких звуков в западной части города. Слышны звуки сирен пожарных и скорых, передал Telegram-канал Shot. В одном из районов города видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что наблюдаются перебои с электричеством.