Неразорвавшийся снаряд обнаружили в квартире под Ростовом после атаки БПЛА

Неразорвавшийся снаряд после атаки украинских беспилотников обнаружили в одной из квартир дома в Ростовской области во время оперативно-следственных действий. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

В настоящее время проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения был оперативно оборудован на базе ближайшей школы, отметил он.

— После того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба, — написал глава региона в Telegram-канале.

В результате атаки на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов, ранее сообщил Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Взрывы в Ростове-на-Дону продолжаются около часа: всего местные жители слышали около 13−15 громких звуков в западной части города. Слышны звуки сирен пожарных и скорых, передал Telegram-канал Shot. В одном из районов города видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что наблюдаются перебои с электричеством.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше