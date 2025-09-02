В Приамурье в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 19 человек

Девятнадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приамурье, сообщает Госавтоинспекция по Амурской области.
«В Благовещенском округе около 9:00 на седьмом километре автодороги “Благовещенск — Свободный” произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 19 человек получили травмы, среди них четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, добавили в ведомстве.
