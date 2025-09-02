Трамп анонсировал важное заявление на пока скрытую тему

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже (Аляска) договорились о дальнейших шагах по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран обсудили продолжение контактов, которые ранее велись между Россией и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.