Трамп анонсировал важное заявление на пока скрытую тему

Президент США Дональд Трамп сегодня в 21:00 по московскому времени выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Тема обращения пока не раскрывается, следует из официального расписания главы государства.

«В два часа дня (21:00 мск) президент делает заявление», — указано в графике Трампа, сообщают РИА Новости. Выступление будет транслироваться в прямом эфире с участием пула журналистов Белого дома. Ранее Трамп использовал подобные форматы для важных внешнеполитических и внутриполитических заявлений.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША не станут отправлять своих военных на Украину.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже (Аляска) договорились о дальнейших шагах по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран обсудили продолжение контактов, которые ранее велись между Россией и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

