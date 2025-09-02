Си Цзиньпин считает Москву и КНР основными победителями во Второй мировой войне

В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером добрососедских и равноправных отношений между государствами. Он напомнил, что совместные инициативы по сохранению исторической памяти о войне способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между странами. Причем с такими заявлениями глава КНР выступает не впервые.