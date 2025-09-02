Ричмонд
Си Цзиньпин считает Москву и КНР основными победителями во Второй мировой войне

Президент КНР Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай являются основными победителями во Второй мировой войне. Такое заявление глава Китая сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул, что память о Второй мировой войне объединяет Россию и Китай.

«Народы наших трех стран едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажения исторической правды. Россия и Китай — главные победители во Второй мировой войне, и память об этом объединяет наши народы», — подчеркнул Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России. Мероприятие тренирует телеканал «Россия 24».

По словам Си Цзиньпина, участие руководителей России и Китая в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, уже стало важной традицией в развитии двусторонних отношений.

В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером добрососедских и равноправных отношений между государствами. Он напомнил, что совместные инициативы по сохранению исторической памяти о войне способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между странами. Причем с такими заявлениями глава КНР выступает не впервые.

Торжественные мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой войны проходят в столице КНР 2 сентября с участием делегаций обеих стран. В мероприятиях, приуроченных к годовщине победы, присутствуют руководители и делегации из 26 зарубежных стран. На месте события работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
