Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома.
«В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов», — написал он.
Скрябин отметил, что задействован пункт временного размещения на базе школы № 115. В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе № 115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.
Также он добавил, что группы для поквартирного обхода и оценки ущерба начнут работать сегодня после завершения оперативных мероприятий.