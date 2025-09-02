Саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из жилого дома в Ростове-на-Дону

В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Доне при атаке, разместят в организованном базе местной школы пункте временного размещения. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома.