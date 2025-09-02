Ричмонд
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили 13 дронов над Ростовской областью (архивное фото).

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖители в ПВР, дом в огне: как Ростов-на-Дону пережил атаку БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО “перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области”, — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону, в пострадавшем от ночной атаки БПЛА жилом доме, саперы обнаружили и обезвредили неразорвавшийся заряд. В результате инцидента эвакуированы 320 жильцов, для размещения которых организован пункт временного пребывания на базе школы № 115 по адресу проспект Маршала Жукова, 25/2. В связи с проведением экстренных работ школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

