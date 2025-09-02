В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью

Российские средства ПВО сбили 13 дронов над Ростовской областью (архивное фото).
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО “перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области”, — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону, в пострадавшем от ночной атаки БПЛА жилом доме, саперы обнаружили и обезвредили неразорвавшийся заряд. В результате инцидента эвакуированы 320 жильцов, для размещения которых организован пункт временного пребывания на базе школы № 115 по адресу проспект Маршала Жукова, 25/2. В связи с проведением экстренных работ школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.